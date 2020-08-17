Президент России Владимир Путин по телефону побеседовал с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, основное внимание политики уделили вопросу ливийского кризиса. Они сошлись во мнении, что нужно добиться прекращения огня и начать переговоры по решению Берлинской конференции и резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН.

Также Путин и Эрдоган обсудили обстановку в Сирии. Лидеры договорились активизировать совместные усилия по борьбе с терроризмом. Также они заявили, что и дальше будут координировать свои действия для выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации. Речь, в частности, идет о Дополнительном протоколе к сочинскому Меморандуму 2018 года. Его приняли 5 марта в Москве.

Президенты России и Турции затронули темы других международных вопросов. Кроме того, поднимался вопрос двухсторонних отношений.

«С учетом возобновления регулярного авиасообщения с Анкарой и Стамбулом, а также курортными районами Турции Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности находящихся в Турции российских граждан», — сказано в сообщении.

В связи с этим лидеры обсудили необходимость расширения сотрудничества для противодействия коронарирусу.

Ранее стало известно, что у мэра курортной Антальи нашли COVID-19.