Путин проведет в пятницу переговоры с Меркель

Российский президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры в Москве 20 августа. Это будет первая встреча политиков с начала эпидемии коронавируса.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля, которое процитировала газета «Известия».

Известно, что во время визита Меркель возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены.

По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, канцлер ФРГ и президент России обсудят ситуацию в Афганистане.

Журналисты подсчитали, что визит немецкого политика в Россию в качестве канцлера станет 20-м и, вероятнее всего, последним. Уже после сентябрьских выборов в Германии Меркель намерена покинуть свой пост.

В последний раз она посещала Россию с официальным визитом в мае 2018 года. Тогда встреча двух лидеров прошла в Сочи.