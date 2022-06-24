Путин процитировал Марию-Антуанетту, объяснив цинизм Запада

Цинизм западных стран заключается в намеренной дестабилизации на мировом рынке и усугублении ситуации в сельском хозяйстве. Об этом на брифинге с участниками саммита «БРИКС плюс» заявил президент России Владимир Путин, написало РИА «Новости».

Российский лидер вспомнил слова французской королевы Марии-Антуанетты, сравнив ее с цинизмом Запада.

«По-моему, ей приписывают фразу о том, что если у народа нет хлеба, то пусть ест пирожные. Точно такой же цинизм показывает Запад», — заявил он.

По мнению Путина, западные страны оказали негативное влияние на мировой рынок сельхозпродукции, введя ограничения на вывоз российских и белорусских удобрений.

Также глава государства заявил, что в 2022 году Россия готова направить на мировые рынки 50 миллионов тонн зерна.