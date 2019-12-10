Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

Российский президент на пресс-конференции по итогам нормандского саммита заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии — был боевиком и одним из организаторов взрывов в московском метро.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что на прошедших переговорах попросила Путина о содействия в расследовании.

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По словам российского лидера, погибший человек был не просто грузином, но человеком, принимавшем активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе и находился в розыске.

Путин указал, что убитый причастен к взрыву в московском метро, в котором погибло 98 человек, а также не был грузином по национальности.

«Это боевик, причем очень жесткий и кровавый человек», — сказал Путин журналистам.

Ранее Москва просила Берлин выдать преступника, на что ей ответили отказом. Позже сорокалетний гражданин Грузии был убит в столице Германии. В связи с этим несколько сотрудников российской дипмиссии в Германии были объявлены персонами нон грата.