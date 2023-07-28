Мир 28 июля 2023, 12:01 Путин прокомментировал мирную инициативу Африки по Украине Путин: Россия с уважением отнеслась к мирной инициативе Африки по конфликту на Украине Пресс-служба Кремля

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Мирную инициативу стран Африки по разрешению кризиса на Украине приняли в России с уважением и рассмотрят. Президент Владимир Путин объявил об этом на пленарном заседании саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге.

Глава государства заявил, что Африка начала превращаться в новый центр силы. Ее роль возросла в геометрической прогрессии, и другим странам придется с этим считаться.

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«Возьмем, к примеру, инициативу ряда африканских государств по вопросам решения украинского кризиса. <…> Мы с уважением относимся к вашим инициативам и внимательно их рассматриваем», — сказал Владимир Путин.

Конфликт на Украине президент назвал острой проблемой и заверил, что Россия не ушла от ее рассмотрения. По его словам, само по себе внесение африканской мирной инициативы много значило, ведь раньше право делать это монополизировали западные страны.

Миротворческая миссия побывала в Киеве в июне. Президент ЮАР Сирил Рамафоса, представители Замбии, Сенегала и Коморских Островов обсудили африканский мирный план с президентом Владимиром Зеленским, и он отверг их предложения. Затем делегация отправилась в Санкт-Петербург на встречу с Владимиром Путиным.