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Путин произнес важную речь о гегемонии США — Global Times

Global Times: президент России Путин сделал важное заявление о гегемонии США

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Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) выступил с важным заявлением о гегемонии США. Об этом написал в своей статье обозреватель китайской газеты Global Times Ван Вэнь.

«Суть (выступления российского лидера — прим. ред.) заключалась в том, что доминирование США в мировой политике идет на убыль, и ни одна страна не может изолировать Россию», — сказано в материале.

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Автор статьи согласился с этим заявлением. Обозреватель указал на формирующийся крупнейший промышленно-производственный пояс на Дальнем Востоке. Общий объем экспорта в нем уже превысил этот же показатель у ЕС и Северной Америки вместе взятых.

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«Следующие два десятилетия мы увидим крупнейшее в истории перемещение богатства с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток», — уверен Вэнь.

Западные санкции, по мнению автора материала, «создадут новую Россию, которая отказывается от иллюзий о Западе и постепенно все глубже внедряется в Восток».

Восточный экономический форум в 2022 году прошел на высоком уровне, было заключено много контрактов, ранее заявлял Путин. На оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности президент России поблагодарил всех причастных к организации форума.

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