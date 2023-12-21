Мир 21 декабря 2023, 15:35 Путин призвал США и Европу «не валять дурака» Путин: США и Европе пора прекратить валять дурака в ожидании крушения России РИА «Новости»

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США и Европе следует прекратить «валять дурака», Россия не намерена от них закрываться. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил президент Владимир Путин.

«США и Европе стоит заканчивать валять дурака и ждать, пока мы рухнем», — сказал он.

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Путин подчеркнул, что Россия не собирается от кого-то изолироваться

«Мы не закрываемся от европейских стран, США или Канады, от всей Северной Америки», — добавил президент.

Ранее Путин отметил, что отечественная экономика завершила период адаптации к новым внешним условиям. По его словам, российские компании сохранили цикл работы, заменили иностранные материалы на отечественные и укрепили логистические цепочки, а также создали множество новых рабочих мест.

Кроме того, президент обратил внимание на снижение уровня бедности в России, но призвал сделать все необходимое, чтобы свести его к нулю полностью.