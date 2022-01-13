Путин призвал различать митинговавших в Казахстане

Президент России Владимир Путин заявил, что между протестующими против роста цен в Казахстане и участниками вооруженных погромов есть большая разница. У них совсем разные цели.

«Уже об этом говорил: те люди, которые выступали за понижение цен на энергоносители, и те, которые с оружием в руках по несколько суток вели боевые действия с вооруженными силами, окружая их в местах дислокации, — это совсем разные люди, и у них разные цели», — привел слова президента ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что увидел в действиях погромщиков «майданные технологии».

Массовые протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января. Жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного повышения цен на сжиженный газ для автомобилей — с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр.

Беспорядки перекинулись и на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики. Там начали действовать мародеры, боевики нападали на государственные учреждения, забирали оружие. В итоге начались массовые погромы.