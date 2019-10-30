Путин призвал обнулить судебные претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Последние трехсторонние консультации России, ЕК и Украины по газовому транзиту были конструктивными со всех сторон, включая и Киев, заявил российский президент.

Владимир Путин назвал претензии антимонопольного комитета Украины на сумму в семь миллиардов долларов «абсолютно абсурдными».

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28 октября прошли трехсторонние консультации между Россией, Украиной и ЕС по продлению соглашений о транзите российского газа.

Действующий 10-летний договор на транзит по территории Украины заканчивается в конце этого года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Россия настаивает на «нулевом варианте» решения спора между «Газпромом» и «Нафтогазом». Она призывает Украину отказаться от требований по выплате «Газпромом» компенсаций в 2,6 миллиарда долларов, которые российскую компанию обязал заплатить Украине Стокгольмский арбитражный суд, а в ответ обещает списать часть долгов Украины за газ.