25 мая 2023, 15:58
Путин призвал активизировать работу по линии ЕАЭС
Путин призвал ускорить работу ЕАЭС над новыми документами на перспективу до 2045 года
Необходимо добиться одинакового уровня развития всех государств — членов Евразийского экономического союза, чтобы граждане «пятерки» чувствовали себя как дома в любом государстве объединения. На это указал президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
«Мы совместно будем стремиться к тому, чтобы в рамках нашего объединения был достигнут одинаково высокий уровень развития», — отметил российский лидер.
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В качестве примера он привел Армению, где рост ВВП превысил 12%. Путин подчеркнул необходимость сделать так, чтобы граждане всех пяти стран, приезжая в другое государство работать или учиться, чувствовали себя комфортно, как дома.
Президент перечислил методы, которые позволят этого добиться: свобода передвижения товаров, финансов и человеческого капитала.
Ранее Путин предложил ЕАЭС сверстать новый план интеграции до 2045 года.
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