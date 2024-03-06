Мир 06 марта 2024, 22:31 Путин признал США супердержавой Путин назвал очевидным фактом, что США — супердержава Unsplash

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Российский лидер Владимир Путин назвал США супердержавой. Об этом он заявил на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, передало РИА «Новости».

«Соединенные Штаты — огромная и уникальная страна, по-своему. Но вот 300 с небольшим лет <…> — по нашим меркам это мало — но за это время, благодаря таланту американского народа, она превратилась в супердержаву», — сказал президент подчеркнув, что это «очевидный факт».

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В декабре 2023 года Владимир Путин заявил, что Америке придется считаться с Россией. По его словам, США будут вынуждены найти точки соприкосновения с РФ. Действующий президент Штатов Джо Байден не понимает, что у российской стороны отсутствует заинтересованность в конфликте с НАТО, а слова американского лидера о намерении России якобы напасть на альянс, если остановить ее войска на Украине — просто фигура речи и попытка оправдать ошибки в российско-американских отношениях.

Также в октябре 2022 года экс-глава США Дональд Трамп назвал 1332 причины для дружбы с РФ. Он напомнил о ядерных ракетах, которые есть у российской стороны.