Путин приветствовал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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«Мы приветствуем такое решение. Дания проявила себя как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и свой суверенитет, интересы своих основных партнеров в Европе, которые крайне заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов на европейский рынок», — цитирует Путин RT.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Москва ожидала согласия Дании и удовлетворена этим шагом. Он подчеркнул, что проект соответствует всем требованиям, выдвинутым с точки зрения экологии и маршрута.
«Мы не сомневались, что это будет, мы об этом ранее говорили. Мы удовлетворены этим решением, безусловно», — заявил Новак.
Речь идет о разрешении на строительство «Северного потока — 2», выданного Датским энергетическим агентством.