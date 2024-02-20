Мир 20 февраля 2024, 02:25 Путин присвоил звание генерала следователю, который вел дело об убийстве Политковской Следователь, который вел дело об убийстве Политковской, получил звание генерала РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции сотруднику Следственного комитета Владимиру Шараеву. Указ об этом опубликовали на сайте правовой информации.

«Присвоить высшие специальные звания сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации <…> Шараеву Владимиру Олеговичу», — сказано в документе.

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По данным РБК, он вел дело об убийстве журналистов Анны Политковской и Пола Хлебникова.

Ранее Путин присвоил звание Героя России космонавту Сергею Корсакову. Представители этой профессии традиционно получают «Золотую Звезду» Героя России за свой первый полет в космическое пространство. Помимо этого, мужчине присвоили звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».

Также звание Героя России присвоили космонавту-испытателю Денису Матвееву. Его удостоили такого статуса за мужество и героизм, проявленные во время космического полета на МКС.