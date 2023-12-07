Мир 07 декабря 2023, 19:02 Путин принял предложение Раиси посетить Иран Путин заявил, что обязательно приедет в Иран РИА «Новости»

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Президент Ирана Ибрахим Раиси предложил российскому коллеге Владимиру Путин посетить его страну. Об этом иранский лидер сказал на встрече в Кремле, сообщило РИА «Новости».

«Я обязательно воспользуюсь вашим приглашением», — сказал Путин.

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Он подчеркнул, что Россия и Иран активно работают по разным направлениям — на конец года запланировано подписание ряда документов.

В частности, Путин отметил сотрудничество двух стран в энергетике, транспорте, по гуманитарной линии. По его словам, после переговоров о развитии международного транспортного коридора «Север — Юг» Россия и Иран перейдут к строительству железной дороги Решт — Астара протяженностью 162 километра.

Встреча с Раиси состоялась после переговоров Путина с руководством ОАЭ и Саудовской Аравии, которые прошли накануне. За рубежом российского лидера встречали артиллерийскими залпами и авиашоу высшего пилотажа.