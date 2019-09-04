Путин пригласил Моди на парад Победы в 2020 году
Премьер Индии написал твит на русскомПодробнее
Путин отметил, что они также встретятся с Моди в 2019 году на саммите БРИКС в Бразилии. Мероприятие состоится 13 и 14 ноября в бразильской столице.
«… ждем вас и в мае следующего года на торжествах, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы над нацизмом», — сказал Путин. Его процитировало РИА «Новости».
Владимир Путин и Нарендра Моди 4 сентября в рамках ВЭФ проводят переговоры в узком и расширенном составах. Они уже посетили судостроительный комплекс «Звезда», расположенный в городе Большой Камень. А 5 сентября премьер-министр Индии с другими участниками форума примет участие в пленарном заседании ВЭФ. Также он посетит турнир по дзюдо.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября.