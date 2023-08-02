Мир 02 августа 2023, 13:55 Путин приедет в Турцию с официальным визитом Президент Эрдоган договорился с Путиным о его визите в Турцию РИА «Новости»

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган договорился со своим коллегой — российским лидером Владимиром Путиным — о его визите в республику. Как сообщил ТАСС, данные об этом предоставила канцелярия Эрдогана по итогам телефонных переговоров глав государств.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры договорились по вопросу визита Путина в Турцию», — заявили в канцелярии президента республики.

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Дата поездки российского лидера в Турцию не уточняется. Ранее 2 августа представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что два президента поговорили по телефону впервые за пять недель.

Путин и Эрдоган во время беседы обсудили зерновую сделку. Турецкий политик заявил, что его страна продолжает делать все возможное для продления соглашения. Кроме того, Эрдоган поблагодарил своего коллегу за помощь России в тушении пожаров в Турции.