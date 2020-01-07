Путин приедет на торжественный запуск «Турецкого потока»
«8 января Владимир Путин посетит с рабочим визитом Турецкую Республику (город Стамбул) для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода „Турецкий поток“», — сообщили на официальном сайте Кремля.
В рамках визита российский лидер также проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудят вопросы международной повестки, в том числе сложившуюся ситуацию в Ливии и Сирии. Кроме того, главы стран обсудят дальнейшее российско-турецкое сотрудничество.
Ранее президент Турции выразил надежду, что переговоры с российским коллегой получатся результативными. В частности удастся добиться прекращения огня в Идлибе.
«Турецкий поток» идет из Краснодарского края по дну Черного моря в Турцию. Он состоит из двух ниток: одна снабжает Турция, а вторая — Южную и Юго-Восточную Европу. Газопровод начал работать еще 1 января, но 8 числа должен состояться символический запуск.