Путин прибыл в Париж на прощание с Жаком Шираком

СМИ: Марин Ле Пен запретили появляться на церемонии памяти Ширака Подробнее

Ранее в Елисейском дворце заявили, что на траурную церемонию прибудут лидеры 80 стран. Во Франции ждут президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, главу Италии Серджо Маттареллу, премьер-министров Бельгии и Ливана — Шарля Мишеля и Саада Харири. Также должен прибыть глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Церемонию возглавит действующий французский президент Эммануэль Макрон. Траурное мероприятие пройдет в соборе Сен-Сюльпис. Жака Ширака похоронят на кладбище Монпарнас рядом с местом, где упокоена его старшая дочь. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

В воскресенье, 29 сентября, парижане попрощались с политиком в Доме инвалидов. Понедельник, 30 сентября, объявлен в стране днем национального траура. На всех госучреждениях приспущены флаги.

Жак Ширак умер 26 сентября в своем доме в Париже в окружении семьи. Ему было 86 лет. Он возглавлял страну с 1995 по 2007 год. Многие французы считают его лучшим главой Пятой республики за всю историю Франции.