Путин прибыл в Стамбул

Там сообщили, что публичных мероприятий в Стамбуле на сегодня у Путина не запланировано. 8 января российский лидер будет участвовать в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».

Также в пресс-службе Кремля ранее указывали, что в рамках своего визита в Стамбул президент РФ проведет переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которых будут обсуждаться российско-турецкое сотрудничество и повестка международной проблематики, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее в Дамаске Путин встретился с сирийским президентом Башаром Асадом, с которым разобрал последние события в регионе и планы по уничтожению террористических группировок в Идлибе, угрожающих безопасности мирных сирийцев. В переговорах подробно обсуждалась и ситуация на северной границе Сирии и меры, которые принимает в этом районе Турция.

Помимо этого, Путин посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии, а также зашел в древнюю мечеть столицы и старейший православный собор Девы Марии.