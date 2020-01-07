    07 января 2020, 21:38

    Путин прибыл в Стамбул

    Александра Каширина

    Российский президент Владимир Путин вечером во вторник 7 января прибыл из Сирии в турецкий Стамбул. Об этом написал «Интерфакс».

    Там сообщили, что публичных мероприятий в Стамбуле на сегодня у Путина не запланировано. 8 января российский лидер будет участвовать в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».

    Также в пресс-службе Кремля ранее указывали, что в рамках своего визита в Стамбул президент РФ проведет переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которых будут обсуждаться российско-турецкое сотрудничество и повестка международной проблематики, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

    Ранее в Дамаске Путин встретился с сирийским президентом Башаром Асадом, с которым разобрал последние события в регионе и планы по уничтожению террористических группировок в Идлибе, угрожающих безопасности мирных сирийцев. В переговорах подробно обсуждалась и ситуация на северной границе Сирии и меры, которые принимает в этом районе Турция.

    Помимо этого, Путин посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии, а также зашел в древнюю мечеть столицы и старейший православный собор Девы Марии.