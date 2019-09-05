За два дня до терактов 11 сентября в Вашингтоне и Нью-Йорке президент РФ Владимир Путин предупредил своего американского коллегу Джорджа Буша об опасности.

Об этом написал в своей книге «Российская ловушка: как наша теневая война с Россией может довести до ядерной катастрофы» американский политолог и дипломат, вице-президент вашингтонского Центра за национальный интерес Джордж Биби. Как уточнил ТАСС, ранее он был главным аналитиком ЦРУ по России. Биби также был советником вице-президента США Ричарда Чейни по России, Евразии и вопросам разведки.

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Автор книги утверждает, что Путин позвонил Бушу, чтобы сообщить о признаках «чего-то давно готовившегося».

«За два дня до атак Путин позвонил президенту Бушу, чтобы предупредить, что российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, „чего-то давно готовившегося“ и исходившего из Афганистана. Затем, в сам день 11 сентября, Путин первым из иностранных лидеров позвонил в Белый дом, чтобы выразить сочувствие и поддержку», — написал Биби.

После терактов в США повсеместно обсуждались вопросы, какой информацией располагали власти об угрозах стране и почему не было принято достаточных мер для обеспечения безопасности.

Экс-госсекретарь Кондолиза Райс в своих мемуарах писала, что Путин предупреждал Буша об опасности «Аль-Каиды»*. Российский президент утверждал, что большая беда — только вопрос времени. Райс сообщила, что американцы его не послушали, списав слова главы государства на «осадок», оставшийся у россиян после войны в Афганистане.

«Путин был прав», — вынужденно признала в 2011 году экс-госсекретарь.

* «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещена в РФ.