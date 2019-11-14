Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе

Выступая на пресс-конференции, начавшейся после завершения пленарного заседания БРИКС, президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов, касающиеся Донбасса и мер по урегулированию ситуации в этом регионе.

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Российский лидер предупредил, что вооруженные формирования, попытавшиеся занять зону разведения сил в Донбассе, встретят там военных из самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) республик.

«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».

Путин также дал оценку «формуле Штайнмайера», которая по мнению многих экспертов сможет разморозить переговоры в нормандском формате.

«В „формуле Штайнмайера“ нет ничего содержательного, в некоторой степени она противоречит минским соглашениям, но РФ с ней согласилась», — отметил Путин.