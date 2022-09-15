Путин предсказал рекордный товарооборот с Китаем в 2022 году | 360°

Мир 15 сентября 2022, 15:47 Поделиться Telegram

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Viber Путин предсказал рекордный товарооборот с Китаем в 2022 году Президент Путин: товарооборот России и Китая выйдет на рекордные показатели в 2022 году РИА «Новости»

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Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года выйдет на новые рекордные показатели. Об этом на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде заявил российский президент Владимир Путин.

По его словам, по итогам 2021 года товарообмен между странами вырос на 35%, превысив планку в 140 миллиардов долларов.

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«Уверен, что по итогам 2022 года мы сумеем выйти на рекордный уровень товарооборота между странами, а в ближайшей перспективе доведем его уровня 200 миллиардов долларов в год и выше», — заявил глава государства.

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Россия, добавил Путин, с осуждением относится к провокациям США в Тайваньском проливе. Он поблагодарил Китай за взвешенную позицию по отношению к ситуации на Украине, написали «Известия».

Политолог Юрий Светов в беседе с «360» выразил мнение, что по своему масштабу саммит ШОС способен затмить предстоящее заседание Генеральной Ассамблеи ООН, которое пройдет позднее в сентябре в США.

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