Путин предсказал рекордный товарооборот с Китаем в 2022 году | 360°

Все новости

Подмосковье

15 сентября 2022, 17:03

Подмосковным компаниям упростят процедуру ликвидации

Мир

15 сентября 2022, 16:57

Украинские артисты пожаловались на отмену концертов в Европе из-за образа «нацистов»

Реклама

Происшествия

15 сентября 2022, 16:55

Число пострадавших при падении беспилотника на Ставрополье увеличилось до восьми

Власть

15 сентября 2022, 16:52

Позиция России по многим вопросам мировой повестки оказалась близкой к подходу Китая и Монголии

Эксклюзив

15 сентября 2022, 16:48

ВСУ пытались высадиться на Кинбурнской косе, чтобы спасти секретные документы США

Подмосковье

15 сентября 2022, 16:43

Почти 100 стадионов откроется для жителей в Подмосковье в следующем году

Спецоперация

15 сентября 2022, 16:37

Украину обвинили в необоснованном обстреле Запорожской АЭС

Спецоперация

15 сентября 2022, 16:33

США передадут Украине передовые ракеты

Мир

15 сентября 2022, 16:31

ВСУ попытались атаковать Красный Лиман со стороны деревни Щурово — WarGonzo

Мир

15 сентября 2022, 15:47

Путин предсказал рекордный товарооборот с Китаем в 2022 году

Президент Путин: товарооборот России и Китая выйдет на рекордные показатели в 2022 году

Читать 360tv в

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года выйдет на новые рекордные показатели. Об этом на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде заявил российский президент Владимир Путин.

По его словам, по итогам 2021 года товарообмен между странами вырос на 35%, превысив планку в 140 миллиардов долларов.

Реклама

«Уверен, что по итогам 2022 года мы сумеем выйти на рекордный уровень товарооборота между странами, а в ближайшей перспективе доведем его уровня 200 миллиардов долларов в год и выше», — заявил глава государства.

Реклама

Россия, добавил Путин, с осуждением относится к провокациям США в Тайваньском проливе. Он поблагодарил Китай за взвешенную позицию по отношению к ситуации на Украине, написали «Известия».

Политолог Юрий Светов в беседе с «360» выразил мнение, что по своему масштабу саммит ШОС способен затмить предстоящее заседание Генеральной Ассамблеи ООН, которое пройдет позднее в сентябре в США.

Россия

Владимир Путин

Китай

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама