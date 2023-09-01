Мир 01 сентября 2023, 17:08 Путин предрек смещение центра экономической жизни в Азию Путин: центр политической и экономической жизни сместится в Азию РИА «Новости»

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Центр политической и экономической международной жизни постепенно начнется смещаться в сторону Азии. Об этом на встрече со школьниками на уроке «Разговор о важном» заявил президент России Владимир Путин.

«Развитию наших отношений с азиатскими странами мы давно уделяем повышенное внимание, даже не в связи с нынешними событиями. С учетом темпов развития азиатских стран, центр политической и экономической жизни будет смещаться в эти регионы. Это неизбежный и объективный процесс», — сказал он.

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Ранее Путин заявил, что западные страны привыкли плевать на весь мир. Глава государства подчеркнул, что им чужды понятия доверия, чести и порядочности. Это поведение он объяснил привыканием к гегемонии, диктату и колониализму.

Советник посла России в Китае Наталья Степкина также отмечала, что Запад уже начал постепенно утрачивать свои ведущие позиции в мире. По ее словам, в настоящее время сложился курс на построение справедливого многополярного порядка в Азии, Латинской Америке, Африке и Ближнем Востоке.