07 декабря 2023, 16:06
Путин предрек настоящую революцию в мировой экономике в ближайшие годы
Путин: в ближайшие годы возможна настоящая революция в мировой экономике
В ближайшие годы в мировой экономике возможна настоящая революция, заявил президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет!». Глава государства подчеркнул, что это окончательно подорвет монополию западных банков.
В международных платежах, как отметил Путин, все чаще используются современные решения, такие, например, как блокчейн.
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«По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы это приведет к настоящей революции, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков», — указал президент.
По оценке главы государства, мировые банки находятся не в самом лучшем состоянии.
О том, что банковская система Россия избавилась от необходимости занимать средства за рубежом, Путин заявил в феврале этого года, напомнил РБК.
«Благодаря хорошему платежному балансу России не нужно <…> кланяться и клянчить деньги и потом долго вести диалог по поводу, что, сколько и на каких условиях отдавать», — подчеркнул он.
Банки
Россия
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Экономика
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