Путин предложил Западу осудить раздел Чехословакии в 1938-м

Президент Владимир Путин считает, что раздел Чехословакии состоялся в результате секретного сговора Германии и Польши еще в 1938 году. Российский лидер заявил, что этот акт должен осуждаться.

Путин дал интервью Андрею Кондаршову для фильма «Война за память». Он выйдет 8 мая на телеканале «Россия-1». Президент напомнил, что перед началом Второй мировой войны, СССР сделал многое для создания антигитлеровской коалиции, но Советский Союз тогда никто не поддержал. Об этом написал «Интерфакс».

«Более того, в 1938 году ведущие западные страны — и Великобритания, и Франция, — встретились в Мюнхене с Гитлером, с Муссолини и подписали соответствующий документ, который мы всегда называли Мюнхенским сговором. И отдали на растерзание Чехословакию», — заявил глава государства.

По его словам, именно власти Польши тогда вступили в сговор с Адольфом Гитлером и договорились о том, что заберут часть Чехословакии. Речь идет о Тешинской области и еще одном районе. Путин заметил, что СССР в 1980-х осудил секретную часть пакта Молотова-Риббентропа.

«Ну, почему же, почему бы сегодня нашим коллегам не сделать то же самое? Не осудить вот этот раздел Чехословакии?» — сказал президент.

В декабре 2019 года российский лидер во время неофициальной встречи лидеров СНГ говорил, что в 1939 году Советский Союз оказался в изоляции и один из последних вынужденно подписал с немецким руководством пакт о ненападении.Польша и Германия поделили территорию Чехословакии в 1938 году.

Ранее Путин отправил поздравительные телеграммы, посвященные грядущему 75-летию со Дня Победы, лидерам стран СНГ, Великобритании, Франции, США.