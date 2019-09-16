Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400

Президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-400 или С-300 на фоне атаки дронов на нефтяные объекты королевства.

Российский президент процитировал Коран, отвечая на вопрос о нападении на нефтеперабатывающие заводы Саудовской Аравии.

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«В священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии», — приводит РИА «Новости» слова российского лидера.

По словам Путина, руководству королевства «достаточно принять мудрое государственное решение» и закупить по примеру Ирана С-300 или же, как это сделали власти Турции, С-400.

Российский президент подчеркнул, что они (комплексы С-300, С-400 — прим. ред.) «надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии».

Кроме того, Путин еще раз процитировал Коран, комментируя произошедшие ранее атаки на нефтяные объекты королевства.

«Находясь здесь, в Турции, стране с преимущественно с мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из священного Корана, где сказано: „Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примерил ваши сердца и сделал вас братьями“. Вот я думаю, что исходить нужно из этого», — заключил президент России.

В ночь на 14 сентября дроны атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии. Загорелись крупнейшие предприятия национальной нефтяной компании страны Saudi Aramco.

Ответственность за нападения на НПЗ взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако США обвинили в атаках Иран. При этом, чтобы обеспечить рынок топливом, американский президент Дональд Трамп разрешил воспользоваться запасами нефти из резервов Соединенных Штатов.

Из-за остановки крупнейших в мире нефтяных предприятий добыча природного ископаемого в Саудовской Аравии сократилась вдвое, а цены на «черное золото» выросли.