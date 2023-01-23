Мир 23 января 2023, 09:39 Путин предложил ЕАЭС сверстать новый план интеграции до 2045 года Президент России Путин: ЕАЭС может стать одним из мощных полюсов многополярного мира Пресс-служба Кремля

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Евразийский экономический союз может объединить независимые государства и стать одним из мощных полюсов многополярного мира. Важно развивать международное партнерство и углублять его на всех направлениях. Президент России Владимир Путин обратился на сайте администрации к странам — членам ЕАЭС и призвал разработать план действий до 2030 и 2045 годов.

«У союза есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира», — сказал он.

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Глава государства заявил, что ЕАЭС способен превратиться в центр притяжения для всех разделяющих ценности России и стремящихся к сотрудничеству независимых стран. Он сказал, что углубление сотрудничества стало ответом на обострившиеся из-за пандемии и санкций проблемы, такие как бедность, дефицит воды, энергоносителей и продовольствия, а также изменение климата.

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Владимир Путин призвал углубить интеграцию во всех направлениях, от политики и экономики до промышленности и технологий. Он посоветовал активизировать совместную работу в области цифровой трансформации, развить технологический потенциал, проанализировать реализацию «Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» и начать разработку новых задач на период до 2030 и 2045 годов.