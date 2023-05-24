Мир 24 мая 2023, 10:07 Путин предложил дружественным странам противостоять общим угрозам Президент Путин: Россия готова с заинтересованными странами противостоять общим угрозам РИА «Новости»

Читать 360tv в

Альтернативой санкциям и политике шантажа должны стать развитие и выстраивание единой системы международной безопасности. Добиться этого можно путем коопепрации стран, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам 11-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Наша страна готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим угрозам, общим вызовам, с которыми сталкивается сегодня человечество», — сказал президент.

Реклама

Он сказал, что на повестке мероприятия — ситуация в мире, международный терроризм, преступность, нелегальная миграция, информационная и продовольственная безопасность. Владимир Путин заявил, что нестабильность в мире продолжила нарастать, появились новые очаги напряженности, и это связано со стремлением некоторых стран сохранить доминирующее положение.

Владимир Путин предупредил, что неоколониальная система уйдет в прошлое, мир станет многополярным. Он сказал, что политике санкций и шантажа есть альтернатива — общая система безопасности, развитие экономического и технологического сотрудничества. Для того чтобы этого добиться, странам, по словам президента, нужно действовать скоординированно.