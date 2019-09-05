Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
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«Я Дональду [Трампу] сказал: „Хочешь, мы тебе продадим? Вот и таким образом сразу все уравновесим“. Они, правда, говорили, что они сами скоро произведут, ну, наверное, скоро произведут», — приводит РИА «Новости» слова российского президента.
На пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) глава государства напомнил, что на встрече с американскими партнерами в Осаке на полях саммита G20 вели переговоры о том, включать ли российское гиперзвуокове оружие в договор о СНВ.
Путин отметил, что Россия к переговорам о том, «что и как можно зачесть», готова, однако от американцев пока никакого ответа по поводу будущей дискуссии не поступало.
Президент России 5 сентября выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).