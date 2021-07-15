Читатели китайского сайта Guancha прокомментировали статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». По их мнению, российский лидер прав, передает News.ru.

«Президент Путин прав. Украина и Россия сами по себе являются одной цивилизацией, а Украина даже выступает ее колыбелью», — заметили комментаторы.

Они выразили сожаление, что реальная геополитика и исторические обиды не сблизили Россию и Украину. Читатели сочли это большой трагедией и подчеркнули, что из-за глупых разногласий много всего было потеряно.