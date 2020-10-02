Путин пожелал Трампу победить COVID-19 легко и быстро

В Кремле отреагировали на новость о том, что у президента США Дональда Трампа подтвердили коронавирус. Москва пожелала американскому лидеру скорейшего выздоровления.

Президент РФ Владимир Путин направил своему заокеанскому коллеге телеграмму, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Уверен, что присущая вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом», — написал Путин.

Он пожелал Трампу и его супруге скорейшего выздоровления. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тоже выразил надежду, что глава Белого дома легко и быстро справится с инфекцией.

COVID-19 подтвердили у Дональда Трампа и его жены Мелании Трамп 2 октября. Твит Трампа о заражении всего за час собрал около полумиллиона лайков. Передавать свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу из-за болезни Трамп не собирается.

По мнению политолога, ситуация с COVID-19 вокруг американского президента сыграет ему на руку в предвыборной гонке и позволит «сгладить социальную напряженность».