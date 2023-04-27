Мир 27 апреля 2023, 16:29 Путин пожелал Эрдогану выздоровления Президент России Путин в телефонной беседе пожелал Эрдогану выздоровления РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пожелал ему выздоровления, сообщил ТАСС. Ранее в турецком Минздраве сообщили, что лидер страны чувствует себя лучше после перенесенной инфекции.

Президенту Турции стало плохо на этой неделе во время интервью. По его словам, проблемы возникли по причине желудочного гриппа. Из-за этого он был вынужден отменить все мероприятия, запланированные на 26 апреля.

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Однако состояние здоровья позволило ему провести телефонный разговор с Путиным. На повестке были различные вопросы сотрудничества стран, зерновая сделка и ситуация на Украине. Эрдоган поблагодарил президента России за вклад в строительство АЭС «Аккую». После беседы они в формате видеосвязи приняли участие в церемонии завоза партии ядерного топлива на атомную электростанцию.