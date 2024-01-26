Мир 26 января 2024, 09:36 Путин поздравил президента Индии с Днем республики Путин заявил, что Индия пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене piqsels

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Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра Индии Нарендру Моди с Днем республики. Телеграмму главы государства опубликовали на сайте Кремля.

«Индия добилась впечатляющих успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене», — отметил Путин.

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Российский президент оценил и активное участие Индии в решении важнейших вопросов, которые стоят на международной повестке дня. Путин добавил, что дорожит отношениями с государством и уверен, что российско-индийское сотрудничество будет крепнуть и расти в разных направлениях.

Ранее Путин посетил с рабочей поездкой Калининград. Глава государства провел встречу со студентами в Татьянин день, а также обсудил экономическое развитие региона с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. В этот же день Путин открыл под Калининградом крупнейшее в Европе предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики.