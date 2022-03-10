Путин поздравил нового президента Южной Кореи Юн Сок Еля

Владимир Путин поздравил с победой на выборах нового президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на сайт Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента. Россией и Республикой Корея накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных сферах, взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Рассчитываю, что ваша деятельность будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений на благо наших народов», — сказал президент РФ.