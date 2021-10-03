Путин поздравил лидеров Германии с национальным Днем единства

Президент России Владимир Путин поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франка-Вальтера Штайнмайера с Днем германского единства. Поздравительные телеграммы президент отправил 3 октября, сообщил сайт Кремля.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество России и Германии во всех сферах идет на пользу как жителям обеих стран, так и всей Европе. Президент отметил, что взаимодействие России и Германии в решении важных вопросов международной повестки дня в полной мере бы отвечало интересам народов двух стран.

«Объединение Германии стало важным историческим событием, ознаменовавшим окончание холодной войны в Европе и положившим начало новому этапу в отношениях между нашими странами», — отметил в поздравительном послании Владимир Путин.

Ранее стало известно, что после отставки с должности канцлера Германии Ангела Меркель останется жить в своей берлинской квартире. Вместе с супругом она живет на четвертом этаже дома конца постройки XIX века. Также у Меркель есть загородный дом.