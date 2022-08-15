Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи

Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи. Российский лидер направил своему коллеге телеграмму, в которой выразил уверенность в наращивании двусторонних связей. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Агентство сообщило, что Путин отметил, как в России и КНДР «чтут память воинов Красной Армии и корейских патриотов, которые плечом к плечу сражались за освобождение Кореи». Он также подчеркнул, что традиции дружбы и сотрудничества, которые страны заложили в те времена, до сих пор служат «надежной основой для развития добрососедских отношений».

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей», — процитировало агентство слова российского президента.

Кроме того, он пожелал Ким Чен Ыну успехов и крепкого здоровья, а гражданам КНДР — благополучия и счастья.

Япония аннексировала Корею в 1910 году. Страна смогла освободиться из-под ее власти 15 августа 1945 года, когда Япония капитулировала во Второй мировой войне, отказавшись от притязаний на территорию Корейского полуострова. В результате этот день празднуется как День независимости страны и освобождения от японского колониального господства как в Северной, так и в Южной Корее.