Мир 27 июля 2023, 19:46 Путин поздравил Ким Чен Ына с 70-летием победы корейского народа в войне 1950–1953 годов Президент Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной победы в отечественной войне РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму в связи с 70-летием победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, сообщили в пресс-службе Кремля. Российский лидер пожелал главе государства крепкого здоровья и успехов, а жителям Северной Кореи — мира и благополучия.

Путин отметил, что корейские воины под руководством Ким Ир Сена в 1950–1953 годы преодолели все испытания и проявили героизм, отстояв свободу и независимость страны. Вклад в разгром противника внесли и советские летчики, которые совершили десятки тысяч боевых вылетов, подчеркнул президент России.

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Владимир Путин отметил, что поддержка Северной Кореей спецоперации и солидарность с РФ по ключевым международным вопросам подтверждает общую решимость противостоять политике коллективного Запада.

«Желаю Вам, господин Ким Чен Ын, крепкого здоровья и успехов в вашей ответственной деятельности на благо дружественного корейского народа», — написал президент.

С официальным визитом в КНДР прибыла российская делегация во главе с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Он передал Ким Чен Ыну послание от Владимира Путина — лидер Северной Кореи поблагодарил его за это.