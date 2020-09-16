Путин поздравил Есихидэ Сугу с избранием на пост премьер-министра Японии

Президент России Владимир Путин поздравил Есихидэ Сугу с избранием на пост главы правительства Японии. Российский лидер отметил его высокий авторитет и богатый политический опыт.

«За последнее время, в том числе благодаря усилиям вашего предшественника Синдзо Абэ, удалось немало сделать для развития диалога между нашими странами. Хотел бы подтвердить готовность к конструктивному взаимодействию по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — приводит сайт Кремля текст поздравительной телеграммы.

Путин подчеркнул, что продуктивный диалог между руководством России и Японии будет отвечать интересам народов стран и способствовать стабильности и безопасности в мире.

Есихидэ Суга заручился поддержкой большинства японских парламентариев и стал новым премьер-министром страны. Экс-глава правительства Японии Синдзо Абэ ушел в отставку из-за проблем со здоровьем. Он был самым долгоправившим премьером в истории Японии.

Суге 71 год. Политикой он занимается уже почти четверть века.