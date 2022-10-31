Путин поздравил да Силву с победой на выборах президента Бразилии | 360°

Мир 31 октября 2022, 09:10 Путин поздравил да Силву с победой на выборах президента Бразилии Президент России Путин направил телеграмму да Силве после его победы на выборах в Бразилии flickr

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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Луле да Силве по случаю его победы на выборах президента Бразилии. Он выразил надежду на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества между странами. Об этом сообщили на официальном сайте президента.

«Уважаемый господин Лула, примите поздравления по случаю победы на президентских выборах. Итоги голосования подтвердили ваш высокий политический авторитет», — говорится в телеграмме.

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Путин пожелал новому президенту успехов на посту, благополучия и здоровья.

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Второй тур выборов президента Бразилии прошел в воскресенье, 30 октября. Победу одержал бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва, он набрал 50,88% голосов. Да Силва возглавил страну уже в третий раз.

В свою очередь, действующий бразильский лидер Жаир Болсонару не дал ни одного комментария после проигрыша. Он пребывает в своей резиденции и не хочет идти на контакт с министрами.