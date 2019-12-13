Путин поздравил британского премьера Джонсона с переназначением

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму с поздравлением в связи с его переназначением на пост главы правительства.

«Уверен, что развитие конструктивного диалога и взаимодействия на различных направлениях в полной мере отвечало бы интересам народов наших стран и всего Европейского континента», — говорится в тексте поздравления, которое опубликовал сайт Кремля. Путин также пожелал Джонсону успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Борис Джонсон победил на внеочередных парламентских выборах в Великобритании Подробнее

12 декабря Джонсон одержал победу на внеочередных выборах в парламент. Консервативная партия Великобритании обеспечила себе большинство мест. По итогам голосования тори получают 368 мест, Лейбористская партия Джереми Корбина — 191 место, Шотландская национальная партия — 55 мест, «Либеральные демократы» — 13, а «Зеленые» — одно место.

Еще 22 места распределят между партиями, которые участвовали в выборах. Джонсон продолжит на посту главы правительства решать вопросы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза.