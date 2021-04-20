Путин поздравил Бермудеса с избранием на пост секретаря КП Кубы

Президент РФ Владимир Путин поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с избранием на пост секретаря Коммунистической партии Кубы, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава России заявил, что это событие говорит о больших заслугах Бермудеса перед государством. Кроме этого, Путин отметил, что партнерство России и Кубы стратегически важно.

«Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога, взаимовыгодного сотрудничества во всех областях на благо наших дружественных народов», — говорится в обращении.

Также Путин передал Бермудесу поздравление с днем рождения. Он пожелал ему успехов в государственной и партийной работе.