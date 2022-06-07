Путин повысил Конашенкова до генерал-лейтенанта

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков получил очередное воинское звание — генерал-лейтенанта. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, написал ТАСС.

Также российский лидер присвоил новые воинские звания 18 высшим офицерам Минобороны РФ, в том числе девяти генералам.

Конашенков с первого дня специальной операции России на Украине освещает ход военных действий, в ежедневных брифингах сообщает о потерях противника и числе пораженной инфраструктуры.

В апреле 2022 года Конашенкова включили в санкционный список Европейского союза, написал RT.