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    07 июня 2022, 12:30

    Путин повысил Конашенкова до генерал-лейтенанта

    Путин присвоил Игорю Конашенкову звание генерал-лейтенанта

    Максим Зинкин

    Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков получил очередное воинское звание — генерал-лейтенанта. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, написал ТАСС.

    Путин повысил Конашенкова до генерал-лейтенанта

    Также российский лидер присвоил новые воинские звания 18 высшим офицерам Минобороны РФ, в том числе девяти генералам.

    Конашенков с первого дня специальной операции России на Украине освещает ход военных действий, в ежедневных брифингах сообщает о потерях противника и числе пораженной инфраструктуры.

    В апреле 2022 года Конашенкова включили в санкционный список Европейского союза, написал RT.