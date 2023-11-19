19 ноября 2023, 15:00
Путин поучаствует в саммите G20 и БРИКС в виртуальном формате
Журналист Зарубин: Путин 22 ноября примет участие в виртуальном саммите G20
Президент России Владимир Путин проведет в ближайшее время ряд международных совещаний. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Россия» Павел Зарубин.
Российский лидер 22 ноября примет участие в виртуальном саммите G20, который организует Индия. Он также приедет в Минск, чтобы посетить мероприятие по линии ОДКБ.
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«Планируется еще и телемост лидеров БРИКС», — указал Зарубин.
Глава государства запланировал принять в Москве президента Таджикистана Эмомали Рахмона и обсудить с ним партнерство двух стран. Зарубин также анонсировал участие Путина в конференции по развитию искусственного интеллекта.
Ранее МИД сообщил, что Россия продолжила сотрудничество с Индией по вопросу организации саммитов. В ноябре в виртуальном формате состоится дополнительная встреча лидеров G20. Индия уже разослала приглашения лидерам других стран. Кремль начал подготовку к участию Путина в мероприятии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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