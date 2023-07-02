Мир 02 июля 2023, 04:27 «Путин построил красивые дома». Американский журналист восхитился новыми кварталами в Мариуполе Журналист Хинкл из США: Путин построил в Мариуполе красивые многоквартирные дома РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американский журналист Джексон Хинкл опубликовал в Twitter пост, в котором выразил восхищение новыми жилыми кварталами в Мариуполе. Он написал, что президент России Владимир Путин «построил красивые дома».

Журналист прокомментировал видео, которое завирусилось в Сети. На кадрах мариуполец показывает свою квартиру в новом жилом комплексе. Американец не смог сдержать восторга.

Реклама

«Путин построил красивые <…> многоквартирные дома для жертв конфликта в Мариуполе», — написал журналист.

Подмосковные строители восстановили единственную среднюю школу в поселке Каменск в Мариуполе. Фонд капитального ремонта контролирует работы более чем на 500 объектах. Ведутся работы по восстановлению социальных объектов, многоквартирных домов, пунктов временного размещения жителей и благоустройству общественных территорий. В ближайшее время закончится восстановление школы на бульваре Богдана Хмельницкого.