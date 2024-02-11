11 февраля 2024, 05:16
Путин поставил под сомнение власть Байдена в США — экс-аналитик ЦРУ
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Байден не управляет США и это заметили в России
Президент Джо Байден представляет угрозу безопасности США из-за провалов в памяти, заявил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Президент России Владимир Путин поставил под сомнение власть Байдена над страной.
«Он (Байден — прим. ред.) представлял угрозу национальной безопасности еще до того, как у него начались ранние стадии деменции. <…> Да, он опасен», — заявил аналитик.
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Деменция американского президента не пройдет, она будет развиваться, уверен Джонсон. Экс-сотрудник ЦРУ отметил, что лидеры других стран уже заметили проблемы Байдена. Он привел в пример президента России, который в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что не видит смысла общаться с нынешним главой Белого дома.
«Настоящий вопрос, вопрос без ответа, мы увидели это в интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Даже русские задаются вопросом, кто, черт возьми, главный, кто на самом деле принимает решения», — заявил Джонсон.
Американский врач увидел у Байдена все признаки прогрессирующей возрастной деменции, которая на данном этапе неизлечима. Снижение когнитивных способностей Байдена происходит прямо на глазах, отметил медик.
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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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