Мир 11 февраля 2024, 05:16 Путин поставил под сомнение власть Байдена в США — экс-аналитик ЦРУ Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Байден не управляет США и это заметили в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Джо Байден представляет угрозу безопасности США из-за провалов в памяти, заявил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Президент России Владимир Путин поставил под сомнение власть Байдена над страной.

«Он (Байден — прим. ред.) представлял угрозу национальной безопасности еще до того, как у него начались ранние стадии деменции. <…> Да, он опасен», — заявил аналитик.

Реклама

Деменция американского президента не пройдет, она будет развиваться, уверен Джонсон. Экс-сотрудник ЦРУ отметил, что лидеры других стран уже заметили проблемы Байдена. Он привел в пример президента России, который в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что не видит смысла общаться с нынешним главой Белого дома.

«Настоящий вопрос, вопрос без ответа, мы увидели это в интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Даже русские задаются вопросом, кто, черт возьми, главный, кто на самом деле принимает решения», — заявил Джонсон.

Американский врач увидел у Байдена все признаки прогрессирующей возрастной деменции, которая на данном этапе неизлечима. Снижение когнитивных способностей Байдена происходит прямо на глазах, отметил медик.