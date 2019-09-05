Путин пошутил о предельном возрасте политика

Президент России Владимир Путин пошутил, что «пока не дотягивает» до 95 лет — предельного возраста политика, установленного в Малайзии.

Во время разговора Путина с 94-летним премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом в рамках па пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), глава азиатского государства отметил, что его стране есть возрастной лимит для политика — это 95 лет.

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Ведущий обратился за комментарием на этот счет к руководителю России. «Пока не дотягиваю», — пошутил Путин.

Прямую трансляцию пленарного заседания ВЭФ проводит официальный портал мероприятия.

Махатхир Мохамад является одним из самых пожилых политических лидеров в мире.

Первый раз он встал у руля правительства Малайзии в 1981 году. Мохамад занимал этот пост до 2003 года. Через 15 лет он снова стал руководителем Кабинета министров Малайзии.

Путину 7 октября 2019 года исполняется 67 лет.