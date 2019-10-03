Путин пошутил о ядерном оружии и Саддаме Хусейне

Российский лидер Владимир Путин на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в шутку заметил, что бывший глава Ирака Саддам Хусейн тоже считал, что лучше не иметь ядерного оружия и поддерживать хорошие отношения со всеми странами мира. Беседа произошла на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

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В ходе заседания Токаев отметил, что с 1991 года, когда был закрыт Семипалатинский ядерный полигон, Казахстан говорит о важности ядерного разоружения, пишет РИА «Новости».

Однако, как отметил президент Казахстана, договор 1968 года о нераспространении ядерного оружия не работает, «появились де-факто ядерные государства, появились так называемые пороговые государства, но, по-любому, надо, конечно же, стремиться к безъядерному миру».

Как отметил Токаев, Казахстан был и остается приверженцем мира без ядерного оружия. По его мнению, обладание ядерным оружием в современном мире нельзя считать гарантией безопасности и особенно экономического процветания страны.

Токаев добавил, что иногда лучше и вовсе не иметь ядерное оружие, но зато привлекать больше инвестиций в экономику, а также поддерживать и развивать хорошие отношения мира. По его словам, именно это на практике и делает Казахстан.

«Саддам Хусейн тоже так думал», — сказал Путин.