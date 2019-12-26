Путин посетит запуск «Турецкого потока» в Стамбуле

«Через несколько дней мы с вами начинаем поставки газа по морскому газопроводу «Турецкий поток» и впереди у нас завершение строительства «Северного потока-2», — привела пресс-служба компании слова Миллера.

Газопровод запустят 8 января 2020 года, сообщил портал «Утро.ру». В Стамбуле пройдет торжественная церемония открытия, на которой будут присутствовать президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Миллер отметил, что санкции США не помешают запуску «Турецкого потока» и не остановят строительство «Северного потока — 2».

«Турецкий поток» проложен по дну Черного моря. Он предназначен для поставок газа турецким потребителям и в страны Южной Европы.