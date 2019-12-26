    26 декабря 2019, 13:56

    Путин посетит запуск «Турецкого потока» в Стамбуле

    Ирина Нагайникова

    Уже через несколько дней по трубопроводу «Турецкий поток» начнутся поставки российского газа, рассказал на предновогоднем совещании глава «Газпрома» Алексей Миллер. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Через несколько дней мы с вами начинаем поставки газа по морскому газопроводу «Турецкий поток» и впереди у нас завершение строительства «Северного потока-2», — привела пресс-служба компании слова Миллера.

    Газопровод запустят 8 января 2020 года, сообщил портал «Утро.ру». В Стамбуле пройдет торжественная церемония открытия, на которой будут присутствовать президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

    Миллер отметил, что санкции США не помешают запуску «Турецкого потока» и не остановят строительство «Северного потока — 2».

    «Турецкий поток» проложен по дну Черного моря. Он предназначен для поставок газа турецким потребителям и в страны Южной Европы.