Мир 06 декабря 2022, 11:16 Путин посетит саммит ЕАЭС в Бишкеке Помощник президента РФ Ушаков подтвердил участие Путина на саммите ЕАЭС в Бишкеке РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин примет участие в предстоящем саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке. Об этом РИА «Новости» сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Да, в пятницу планируется поездка Путина на саммит в Бишкек», — заявил он.

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Саммит пройдет в Бишкеке 9 и 10 декабря. В состав участников союза входят Россия, Киргизия, Белоруссия, Армении и Казахстан.

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Заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко сообщала, что после перехода на оплату газа в ЕАЭС в рублях, страны — участницы ЕАЭС могут перейти на расчеты в российской валюте при оплате за основные товары. В эту категорию входят удобрения, уголь и нефть.

Также вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявлял, что западные санкции не отпугнули страны ЕАЭС от сотрудничества с Россией.