Мир 22 ноября 2023, 15:13 Путин посетит Белоруссию для участия в сессии Совета ОДКБ Кремль: 23 ноября Путин посетит Минск для участия в сессии Совета ОДКБ РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин 23 ноября прибудет в Минск для участия в очередной сессии Совета Организации Договора коллективной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин 23 ноября посетит Минск для участия в сессии Совета ОДКБ», — указали в сообщении.

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В пресс-службе подчеркнули, что в повестку дня вошли основные вопросы взаимодействия членов ОДКБ, в том числе дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные региональные и международные проблемы.

Ранее глава государства на совещании с членами правительства заявил, что страны — члены ОДКБ провели большую работу по формированию общей системы противовоздушной обороны. По его словам, в рамках этой задачи Россия направила в Таджикистан восемь пусковых установок комплексов С-300, сообщали «Известия».